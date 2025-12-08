Ричмонд
Троих мигрантов выдворят из Волгоградской области после полицейского рейда

В Городищенском районе проверили законность пребывания иностранцев.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

В Городищенском районе Волгоградской области прошел полицейский рейд, направленный на контроль за соблюдением миграционного законодательства. Мероприятие провели сотрудники местного отдела МВД с целью пресечения нарушений со стороны иностранных граждан, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.

В ходе проверки правоохранители выясняли, на каких основаниях иностранцы находятся и работают на территории России. В результате для дальнейшего разбирательства в подразделения полиции доставили 15 человек.

По итогам проверки выяснилось, что не все иностранцы соблюдали закон. На восьмерых из них составили административные протоколы. Нарушения касались как правил пребывания в стране, так и незаконного осуществления трудовой деятельности без соответствующих разрешений.

Для троих нарушителей проверка закончится выдворением за пределы Российской Федерации. В настоящее время их поместили в Центр временного содержания иностранных граждан, где будут ожидать депортации. Подобные рейды проводятся регулярно для поддержания правопорядка.