Около 8 тыс. жителей Хабаровского края помогли очистить берега от мусора

«На встрече Президента России с волонтерами… прозвучала важная мысль, что добровольчество, с одной стороны, — это возможность привлечь трудовые ресурсы для решения тех глобальных задач, которые сейчас стоят перед нашей страной. С другой стороны — это и важный социальный лифт для самих волонтеров. Поэтому его развитие выгодно и властям, и обществу», — подчеркнул министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев.