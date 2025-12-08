Около 8 тыс. жителей Хабаровского края помогли очистить берега от мусора

Акция «Вода России» в этом году объединила около 8 тыс. жителей Хабаровского края. Мероприятие проводится при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов региона.
Экологические субботники проходили с апреля по ноябрь по всей территории края — от Охотского округа на севере и до Бикинского округа на юге. Например, волонтеры в Советско-Гаванском и Ванинском муниципальных районах выходили на уборку морского побережья. В общей сложности было приведено в порядок свыше 170 км береговых линий. Также жители активно участвовали в акции «Сад памяти», высаживая деревья в течение года.
«На встрече Президента России с волонтерами… прозвучала важная мысль, что добровольчество, с одной стороны, — это возможность привлечь трудовые ресурсы для решения тех глобальных задач, которые сейчас стоят перед нашей страной. С другой стороны — это и важный социальный лифт для самих волонтеров. Поэтому его развитие выгодно и властям, и обществу», — подчеркнул министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.