МИД сказал про новые безвизовые страны для белорусов. Подробности рассказал первый заместитель министра иностранных дел Сергей Лукашевич. Об этом сообщает БелТА.
Первый замминистра отметил, что Беларусь буквально «ворвалась» в Юго-Восточную Азию и напомнив про недавно открытие рейсы на Шри-Ланку и во Вьетнам. Он заметил, что сегодня пришла очередь еще одной страны — Таиланда.
— Конечно, этому всему предшествует планомерная работа Министерства иностранных дел. — Планомерно работаем над тем, чтобы вся континентальная Юго-Восточная Азия стала такой безвизовой зоной для белорусских туристов, — подчеркнул Сергей Лукашевич.
По его словам, прямые рейсы являются основой для того, чтобы экономические, политические, а также гуманитарные и туристические отношения только укреплялись.
