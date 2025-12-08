Весной 2026 года в Бийске откроют обновленный сквер имени Кузьмы Фомченко

На территории уже демонтировали прежние конструкции и укрепили береговую зону. Там также смонтировали сцену с амфитеатром для будущих мероприятий, обновили спуск к роднику, смотровую площадку и подпорные стенки с ручной кладкой кирпича. По периметру сквера установили 68 столбов освещения и 16 видеокамер. Позже там появятся скамейки и качели.