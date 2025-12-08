Ричмонд
Весной 2026 года в Бийске откроют обновленный сквер имени Кузьмы Фомченко

В нем уже реконструировали спуск к роднику и смотровую площадку.

Официальное открытие обновленного сквера им. Кузьмы Фомченко в городе Бийске Алтайского края состоится весной 2026 года после высадки деревьев. Благоустройство общественного пространства проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в мэрии.

На территории уже демонтировали прежние конструкции и укрепили береговую зону. Там также смонтировали сцену с амфитеатром для будущих мероприятий, обновили спуск к роднику, смотровую площадку и подпорные стенки с ручной кладкой кирпича. По периметру сквера установили 68 столбов освещения и 16 видеокамер. Позже там появятся скамейки и качели.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.