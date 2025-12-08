На Дону отремонтируют Семикаракорскую районную больницу

Капитальный ремонт проведут в Семикаракорской центральной районной больнице (ЦРБ) Дона в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Ранее специалисты уже укрепили грунт под зданием детского отделения, а в этом году аналогичные работы выполнили под стационаром и переходной галереей. Также они заменили оконные блоки, теперь там устанавливают системы вентиляции и кондиционирования. Открыть модернизированную больницу планируют в I квартале 2028 года. Подчеркивается, что к ней прикреплены более 47 тыс. человек, почти 9 тыс. из них — дети.
«Будет выполнен капремонт всех зданий, стационара, детского отделения, вся инженерия будет заменена. Главное, что будут закуплены новое медицинское оборудование и мебель для лечебного учреждения. Сроки реализации — предстоящие два года. Отмечу отдельно, что прием пациентов в ЦРБ не прекращается, ремонт делается поэтапно», — рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.