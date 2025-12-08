На Дону отремонтируют Семикаракорскую районную больницу

Ранее специалисты уже укрепили грунт под зданием детского отделения, а в этом году аналогичные работы выполнили под стационаром и переходной галереей. Также они заменили оконные блоки, теперь там устанавливают системы вентиляции и кондиционирования. Открыть модернизированную больницу планируют в I квартале 2028 года. Подчеркивается, что к ней прикреплены более 47 тыс. человек, почти 9 тыс. из них — дети.