МИД Беларуси сравнил власти Литвы с ежиками, которые едят кактус

В Министерстве иностранных дел Беларуси сравнили Литву с ежиками, которые едят кактус.
— Ежики кололись, плакали, но продолжали есть кактус, — написал телеграм-канал белорусского внешнеполитического ведомства «Глас МИДа».
В ведомстве напомнили, что Беларусь неоднократно говорила Литве провести переговоры, предлагая все возможные форматы диалога по границе.
— А в ответ что? Кажется, коллекция протестов от Вильнюса скоро переплюнет тираж телефонной книги, — заметили в пресс-службе.
Также в МИД обратили внимание на противоречивые заявления со стороны главы литовского дипведомства Кястутиса Будриса.
— Он в интервью говорит о важности… (sic!) стабильности. Но когда речь заходит о простом и логичном шаге — консультациях на уровне МИД для этой самой стабильности — начинается магия, — указали в пресс-службе.
Добавив, что вместо конструктивного разговора литовская сторона предлагает очередной пакет санкций ЕС.
— Напоминаем старую, как мир, истину: если ты еж и тебе колется кактус, может, стоит перестать его есть? А вместо этого — просто поговорить с садовником, — подытожили в белорусском МИДе.
А резюмируя, добавили, что предложение Минска Вильнюсу о встрече дипломатов остается в силе.
Еще мы писали, что Литва хочет отменить автобусы в Беларусь, чтобы повлиять на Минск.
Тем временем президент Алжира подарил президенту Беларуси Александру Лукашенко плащ, который считают символом благородства.