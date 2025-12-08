Работу единого сервиса записи к врачу по номеру 1300 до сих не отладили в Приморье

Пациентка утверждает, что последний раз в поликлинику № 9 она обращалась в октябре этого года, проблем не возникало. Это медицинское учреждение является её поликлиникой по месту жительства, женщина наблюдается там давно, дозвониться в большинстве случаев удавалось с первого раза. Новый единый номер 1300 в регионе запустили с 13 ноября 2025 года, пообещав отладить его работу в течение нескольких дней, но пока дистанционная запись к врачу остаётся практически недоступной опцией. Альтернативный способ дистанционной записи — портал «Госуслуги», но его пользователи сталкиваются с постоянной нехваткой свободных слотов в системе. Раньше подобных затруднений не возникало.