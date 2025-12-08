Ричмонд
Работу единого сервиса записи к врачу по номеру 1300 до сих не отладили в Приморье

Жители Приморья в социальных сетях пишут, что работу регионального колл-центра для записи к врачу по новому номеру 1300 до сих пор не отладили: основным способом записи стал очный поход в регистратуру, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Так, одна из жительниц Владивостока говорит о неудачной попытке записаться на приём к специалисту в городскую поликлинику № 9 (улица Давыдова, 3). В понедельник, 8 декабря женщина пыталась дозвониться по номеру 1300 на протяжении двух часов.

Первые шесть звонков были неудачными — пятиминутное ожидание без озвучивания информации о предполагаемом времени ожидания на линии. На шестой раз спустя пять минут включилась запись — роботизированный голос якобы утверждал, что собеседницу не слышно, и связь прервалась.

На седьмой раз женщине удалось дождаться разговора с оператором, но оператор не смог оформить запись, так как якобы со стороны поликлиники возникли проблемы — в системе записи не загружается список врачей и свободные слоты приёма. Сотрудница колл-центра предложила составить обращение в поликлинику, чтобы оттуда связались с пациенткой и записали к врачу своими силами.

Пациентка утверждает, что последний раз в поликлинику № 9 она обращалась в октябре этого года, проблем не возникало. Это медицинское учреждение является её поликлиникой по месту жительства, женщина наблюдается там давно, дозвониться в большинстве случаев удавалось с первого раза. Новый единый номер 1300 в регионе запустили с 13 ноября 2025 года, пообещав отладить его работу в течение нескольких дней, но пока дистанционная запись к врачу остаётся практически недоступной опцией. Альтернативный способ дистанционной записи — портал «Госуслуги», но его пользователи сталкиваются с постоянной нехваткой свободных слотов в системе. Раньше подобных затруднений не возникало.