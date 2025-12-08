Потенциально опасная шаурма продавалась в Новочеркасске

В Новочеркасске индивидуальный предприниматель продавал потенциально опасную шаурму из продуктов неизвестного происхождения. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора.
Нарушения, выявили в июле 2025 года. Предприниматель не был зарегистрирован в системе и при этом спокойно работал. Более того, он получил для будущих блюд мясо, полуфабрикаты, сосиски и сыр, происхождение которых нельзя было подтвердить.
Предпринимателю выписали предостережение с предложением обеспечить поступление продукции в соответствии с требованиями, но обращение было проигнорировано.
После этого представители Россельхознадзора подали иск и выиграли слушания. Нарушителя через суд обязали устранить все недочеты и зарегистрировать свою деятельность в компоненте «Меркурий».
