Арзамасцы сообщили о проблемах с КТ и МРТ в больницах

Жители Арзамаса пожаловались на проблемы в работе КТ и МРТ в больницах. Ситуацию прокомментировал главред МИА «Стационар пресс» Алексей Никонов.
По словам Алексея Никонова, один компьютерный томограф уже заработал в ЦГБ Арзамаса после ремонта, а запуск второго планируется до конца года. Сейчас он тоже находится на ремонте.
Кроме того, магнитно-резонансный томограф продолжает работать в больнице. Две недели назад МРТ приостановил работу на пару дней по причине поломки, однако сейчас аппарат уже отремонтировали.
Алексей Никонов отметил, что нужно понимать, в каких условиях оказались российские больницы. Большинство томографов импортные, часть производителей ушли из России. Поэтому сейчас возникают трудности при ремонте и обслуживании такого сложного оборудования.