Волгоградец купил лотерейный билет на последние 100 рублей и выиграл 3 млн

Житель Волгоградской области стал миллионером, выиграв 3 млн в приложении лотереи. Причем, как рассказал счастливчик, особых надежд на выигрыш не питал, просто купил билет на последние 100 рублей, которые лежали в личном кабинете. И даже не поверил, когда пришло сообщение о выигрыше.
Как рассказал национальный лотерейный оператор, Михаил собирается на выигранные деньги достроить свой дом. А уже следующий крупный выигрыш, который он надеется сорвать в новогодние праздники, поможет детям.
— Если выиграю суперприз, детям отдам процентов 80. На остальное куплю машину мечты и немного оставлю на спокойную пенсию".