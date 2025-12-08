Волгоградец купил лотерейный билет на последние 100 рублей и выиграл 3 млн

Житель Волгоградской области стал миллионером, выиграв 3 млн в приложении лотереи. Причем, как рассказал счастливчик, особых надежд на выигрыш не питал, просто купил билет на последние 100 рублей, которые лежали в личном кабинете. И даже не поверил, когда пришло сообщение о выигрыше.