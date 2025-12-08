Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградец купил лотерейный билет на последние 100 рублей и выиграл 3 млн

Мужчина планирует на выигранные деньги достроить дом.

Источник: Комсомольская правда

Житель Волгоградской области стал миллионером, выиграв 3 млн в приложении лотереи. Причем, как рассказал счастливчик, особых надежд на выигрыш не питал, просто купил билет на последние 100 рублей, которые лежали в личном кабинете. И даже не поверил, когда пришло сообщение о выигрыше.

Как рассказал национальный лотерейный оператор, Михаил собирается на выигранные деньги достроить свой дом. А уже следующий крупный выигрыш, который он надеется сорвать в новогодние праздники, поможет детям.

— Если выиграю суперприз, детям отдам процентов 80. На остальное куплю машину мечты и немного оставлю на спокойную пенсию".