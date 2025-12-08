Губернатор Иркутской области прокомментировал аварию на ТЭЦ-9 в Ангарске

С 8 декабря 2025 года в Ангарске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на ТЭЦ-9. Днем ранее котлоагрегат вышел из строй, еще один котел отключили из-за неисправности 6 декабря. В результат 1546 многоквартирных дома временно остались без отопления. Также батареи холодные и в 121 социальном учреждении.
— На данный момент работают пять котлов. Один обещают запустить до конца дня. Специалисты заявляют, что к 10 декабря ситуация исправится и теплоноситель будет заданной температуры, — отметил глава Приангарья Игорь Кобзев.
Также шесть школ города переведены на дистанционный формат обучения, в двух учреждениях для учеников младших классах проводят онлайн-уроки. Пять детских садов, где температура упала ниже 17 градусов, временно перевели детей в другие учреждения.