Суд признал организацию «Съезд народных депутатов»* террористической

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Верховный суд РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании террористической организацией и запрете «Съезда народных депутатов»*, созданного экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым**, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«Иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации удовлетворить…», — огласил решение судья.
Решение о признании «Съезда народных депутатов»* террористической организацией и её запрете в РФ подлежит немедленному исполнению, добавили в суде.
Заседание прошло в закрытом режиме от представителей СМИ и слушателей.
Как отмечали в суде, организация была создана в 2022 году в Польше. Лидер организации — включенный в реестр иностранных агентов и в настоящее время проживающий за границей, заочно осужденный за оправдание терроризма и распространение фейков о российской армии бывший депутат Госдумы Илья Пономарев**.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.