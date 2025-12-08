Лесничему, нашедшему главную новогоднюю елку страны, подарили автомобиль

«Это такая ежегодная постоянная традиция для того, чтобы как-то мотивировать, чтобы наши сотрудники, когда на земле, лесничие, активно занимались в течение всего года, когда находятся в работе, уже сразу присматривались к потенциальным красавицам, которые могут быть выбраны в качестве главной новогодней ели», — рассказал РИА Новости председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.