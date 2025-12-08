Лесничему, нашедшему главную новогоднюю елку страны, подарили автомобиль

РУЗА (Московская область), 8 дек — РИА Новости. Старшему участковому лесничему Дороховского участкового лесничества Наро-Фоминского филиала ГАУ МО «Мособллес» Мухтару Магомедову, нашедшему главную новогоднюю елку страны, вручили ключи от нового автомобиля, передает корреспондент РИА Новости.
«Это такая ежегодная постоянная традиция для того, чтобы как-то мотивировать, чтобы наши сотрудники, когда на земле, лесничие, активно занимались в течение всего года, когда находятся в работе, уже сразу присматривались к потенциальным красавицам, которые могут быть выбраны в качестве главной новогодней ели», — рассказал РИА Новости председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.
Он также отметил, что лесничий, нашедший заветную елку, получит в подарок новый служебный автомобиль «Нива».
«Нива». Служебный автомобиль будет. «Нива» будет вручена абсолютно новая, для того чтобы в дальнейшем лесничий на новой «Ниве» мог уже выполнять свои служебные обязанности", — сказал Ларькин, отвечая на вопрос, какую машину вручат лесничему, нашедшему главную новогоднюю елку.
По данным управления делами президента РФ, с 2007 года главную новогоднюю ёлку страны привозят в Кремль только из Подмосковья. В этом году отбор проходил среди 24 подходящих под параметры деревьев.
Ель-победитель была найдена Рузском муниципальном округе Московской области. Высота этого столетнего дерева — 26 метров, обхват ствола 64 сантиметра, а размах нижних ветвей 11 метров.