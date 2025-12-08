Движение на Корабельной Набережной во Владивостоке ограничат 9 декабря

Администрация Владивостока вводит временные ограничения движения транспорта на Корабельной Набережной в связи с проведением памятного мероприятия — церемонии возложения венков воинам, павшим за свободу и независимость Отечества. Мероприятие запланировано на вторник, 9 декабря.
«Временно ограничить движение и парковку транспортных средств при проведении массового мероприятия с 11 часов 30 минут до 12 часов 30 минут 09.12.2025 на участке автомобильной дороги по улице Корабельная Набережная: от дома № 4 по улице Корабельная Набережная до дома № 2 по улице Петра Великого», — говорится в постановлении администрации города Владивостока от 24.11.2025.
Ограничения будут действовать ровно час — с 11:30 до 12:30. В это время движение и парковка на указанном участке будут запрещены. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут и пользоваться объездом через улицы Светланская, Светланский переулок, Алеутскую и свободную часть Корабельной Набережной.
