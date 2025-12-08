Движение на Корабельной Набережной во Владивостоке ограничат 9 декабря

«Временно ограничить движение и парковку транспортных средств при проведении массового мероприятия с 11 часов 30 минут до 12 часов 30 минут 09.12.2025 на участке автомобильной дороги по улице Корабельная Набережная: от дома № 4 по улице Корабельная Набережная до дома № 2 по улице Петра Великого», — говорится в постановлении администрации города Владивостока от 24.11.2025.