«Белавиа» ввела дополнительное питание на рейсах в виде сетов с пирожками

«Белавиа» ввела дополнительную услугу на рейсах.

Компания «Белавиа» ввела новую услугу на рейсах, связанную с питанием, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Так, в «Белавиа» появилась возможность заказать дополнительное питание на рейс. Чтобы получить сет на борту, пассажирам нужно заранее заказать выпечку или горячие блюда.

На данный момент дополнительное питание на рейсах «Белавиа» доступно в нескольких позициях: два сета из пирожков, картофельные ньокки с курицей, сливочным соусом и пармезаном и творожная запеканка с консервированным персиком.

Пирожки, к слову, подают в таких вариантах: пирожок с лососем и брокколи, пирожок с капустой, морковью и яйцом, пирожок с вишней в одном сете. И пирожок с картофелем, пирожок с запеченными овощами и курицей и пирожок с яблоком — в другом.

— Услуга доступна на всех рейсах, вылетающих из Минска, — уточнили в пресс-службе.

Оформляется дополнительное питание на сайте при покупке билета или в разделе «Статус бронирования». Также еду можно заказать на рейс в офисах продаж «Белавиа» и у агентов, но не позднее, чем за 25 часов до вылета рейса.

Тем временем рейс из Минска в Санкт-Петербург задержали из-за ситуации в аэропорту «Пулково».

Еще мы писали, что Литва хочет отменить автобусы в Беларусь, чтобы повлиять на Минск.