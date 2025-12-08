Ричмонд
Омский ГАУ выиграл грант РНФ на изучение грибковых болезней пшеницы

Проект поддержали в числе 1154 лучших из почти 5000 заявок.

Источник: Комсомольская правда

Омский государственный аграрный университет стал победителем конкурса Российского научного фонда (РНФ) на выполнение фундаментальных и поисковых исследований малыми научными группами в 2026—2027 годах.

Грант размером до 1,5 миллиона рублей ежегодно получила профессор кафедры агрономии, селекции и семеноводства, доктор биологических наук Людмила Плотникова.

Фото: Омский ГАУ.

Ее проект под названием «Характеристика видового состава возбудителей септориоза мягкой пшеницы и популяций грибов рода Parastagonospora по генам, контролирующим некротрофные эффекторы, в Западной Сибири» получил высокую оценку профессионального сообщества.

«Из почти пяти тысяч поданных заявок поддержку получили лишь 1154 проекта, — отметили в пресс-службе вуза. — Это высокая оценка научного потенциала Омского ГАУ и личного вклада Людмилы Яковлевны».

Коллектив университета поздравил исследователя и пожелал успехов в реализации всех поставленных задач.