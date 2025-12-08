Омский ГАУ выиграл грант РНФ на изучение грибковых болезней пшеницы

Омский государственный аграрный университет стал победителем конкурса Российского научного фонда (РНФ) на выполнение фундаментальных и поисковых исследований малыми научными группами в 2026—2027 годах.
Грант размером до 1,5 миллиона рублей ежегодно получила профессор кафедры агрономии, селекции и семеноводства, доктор биологических наук Людмила Плотникова.
Фото: Омский ГАУ.
Ее проект под названием «Характеристика видового состава возбудителей септориоза мягкой пшеницы и популяций грибов рода Parastagonospora по генам, контролирующим некротрофные эффекторы, в Западной Сибири» получил высокую оценку профессионального сообщества.
«Из почти пяти тысяч поданных заявок поддержку получили лишь 1154 проекта, — отметили в пресс-службе вуза. — Это высокая оценка научного потенциала Омского ГАУ и личного вклада Людмилы Яковлевны».
Коллектив университета поздравил исследователя и пожелал успехов в реализации всех поставленных задач.