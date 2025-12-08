Разбой в Гурьевске и победа «Балтики» в последнем матче года: 7 событий, которые обсуждали в выходные

3. В Зеленоградском районе местного жителя осудили за вымогательство и смертельное избиение. По данным следствия, осенью 2023 года 50-летний мужчина вынудил свою сожительницу отдать ему 85 тысяч рублей, угрожая расправой. В декабре он избил знакомого возле гаража в посёлке Романово, перенёс его к кладбищу и оставил там. Пострадавший умер в больнице спустя несколько дней. Суд приговорил обвиняемого к 10 годам лишения свободы в колонии особого режима.