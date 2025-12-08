Разбой в Гурьевске и победа «Балтики» в последнем матче года: 7 событий, которые обсуждали в выходные

В Гурьевске вооружённый мужчина напал на работников склада торговой компании, а «Балтика» в последнем матче года обыграла клуб из Самары — о чём писал «Клопс» в выходные.
1. В Гурьевске вооружённый мужчина ограбил бухгалтеров оптового склада в посёлке Заозерье. Нападение произошло днём в субботу, 6 декабря: угрожая оружием, злоумышленник потребовал деньги. Сотрудники, опасаясь за жизнь, отдали ему более 1,8 млн рублей. Преступник скрылся, но вскоре был задержан — им оказался 39-летний калининградец, ранее работавший в этой же компании. На него завели уголовное дело по по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»).
2. Калининградская «Балтика» завершила год домашней победой над самарскими «Крыльями Советов» со счётом 2:0. Оба гола команда забила в первом тайме, и автором дубля стал Брайан Хиль.
3. В Зеленоградском районе местного жителя осудили за вымогательство и смертельное избиение. По данным следствия, осенью 2023 года 50-летний мужчина вынудил свою сожительницу отдать ему 85 тысяч рублей, угрожая расправой. В декабре он избил знакомого возле гаража в посёлке Романово, перенёс его к кладбищу и оставил там. Пострадавший умер в больнице спустя несколько дней. Суд приговорил обвиняемого к 10 годам лишения свободы в колонии особого режима.
4. В Калининграде на улице Александра Невского водитель легкового автомобиля сбил мужчину на самокате. Авария произошла в субботу, 6 декабря, около 18:54. 61-летний горожанин получил травмы и был доставлен в больницу.
5. В воскресенье, 7 декабря, в Калининграде на улице Дмитрия Донского 80-летний водитель сбил двух человек, переходивших дорогу по нерегулируемой зебре. Оба пешехода получили травмы и были госпитализированы.
6. В тот же день на улице Машиностроительной в Калининграде водитель мусоровоза сбил женщину, которая шла по проезжей части. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.
7. Волейболистки калининградского «Локомотива» победили «Омичку» со счётом 3:0 в 12-м туре Суперлиги, который прошёл в субботу, 6 декабря. Зал дворца спорта «Янтарный» был почти полон, поболеть пришёл и бывший боксёp Николай Валуев.