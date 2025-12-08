В Нижней Салде создали пространство для детей в трудной жизненной ситуации

В новом отделении несовершеннолетние смогут проводить несколько часов в день. Специалисты центра будут уделять детям внимание, заботиться о них и организовывать для ребят досуг. Например, для несовершеннолетних будут проводить творческие и спортивные занятия. Кроме того, ребята смогут вместе ходить в кино, театры и на экскурсии. Эти и другие мероприятия позволяют детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, адаптироваться в коллективе, развивать коммуникативные навыки и готовиться к школе.