В Нижней Салде создали пространство для детей в трудной жизненной ситуации

Отделение дневного пребывания открыли на базе Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних № 2 в Нижней Салде в Свердловской области, сообщили в министерстве социальной политики региона. Помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в России оказывают в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Семья».
В новом отделении несовершеннолетние смогут проводить несколько часов в день. Специалисты центра будут уделять детям внимание, заботиться о них и организовывать для ребят досуг. Например, для несовершеннолетних будут проводить творческие и спортивные занятия. Кроме того, ребята смогут вместе ходить в кино, театры и на экскурсии. Эти и другие мероприятия позволяют детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, адаптироваться в коллективе, развивать коммуникативные навыки и готовиться к школе.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.