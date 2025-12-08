Массовое отключение воды произошло в Богородске из-за аварии

Как в соцсетях сообщили городские власти, 7 декабря в системе жилищно-коммунального хозяйства произошло аварийное отключение. Специалисты водоканала уже приступили к восстановительным работам. Несмотря на усилия коммунальных служб, по состоянию на утро 8 декабря жители продолжают жаловаться на проблемы с водоснабжением.