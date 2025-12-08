Ричмонд
Массовое отключение воды произошло в Богородске из-за аварии

В Богородске произошла коммунальная авария, в результате которой ряд домов остался без воды.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как в соцсетях сообщили городские власти, 7 декабря в системе жилищно-коммунального хозяйства произошло аварийное отключение. Специалисты водоканала уже приступили к восстановительным работам. Несмотря на усилия коммунальных служб, по состоянию на утро 8 декабря жители продолжают жаловаться на проблемы с водоснабжением.

По их словам, в некоторых домах напор воды остаётся крайне слабым, а в отдельных районах вода не поступает вовсе. О сроках полного восстановления водоснабжения пока не сообщается.

Напомним, что в конце ноября Семенов остался без света из-за аварии на подстанции. А в июне коммунальная авария оставила без воды десятки домов в Перевозе.