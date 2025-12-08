Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдову пытались ввезти опасный для здоровья чай: Уничтожено 374 килограмма этого продукта

В импортном чае нашли превышение опасного пестицида хлорпирифоса.

Источник: Комсомольская правда

ANSA уничтожила 374 кг импортного чая, в котором нашли превышение опасного пестицида хлорпирифоса.

Проверка охватила более 11 тысяч пакетиков. Партия была задержана ещё на границе в Леушенах и не попала в магазины. Продукцию опломбировали и уничтожили под контролем инспекторов.

Ведомство напоминает: пестициды не исчезают ни после мытья, ни после нагревания, и обещает продолжить жёсткие проверки импорта.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Молдова и Румыния меряются членством: Страна ЕС тянет в пропасть падшую соседку — куда нас приведёт политическая проституция.

Поиск российского следа обернулся для нового кабмина несмываемым позором (далее…).

Благодаря стримам «КП», парализованный парень влюбился в продавщицу Центрального рынка Кишинева: «Даник, сказал, что будет молиться за меня, а мне как раз это сейчас надо, будто Бог послал мне его».

Жизнь круче любых голливудских сценариев (далее…).

Молдове грозят веерные отключения света из-за повреждений энергетической инфраструктуры на Украине: Гражданам предлагают не пользоваться электроэнергией по утрам и вечерам — иначе обещают коллапс.

Молдэлектрика просит жителей Молдовы по возможности сократить потребление электроэнергии, особенно в вечерние часы пик (далее…).