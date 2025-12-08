В Молдову пытались ввезти опасный для здоровья чай: Уничтожено 374 килограмма этого продукта

ANSA уничтожила 374 кг импортного чая, в котором нашли превышение опасного пестицида хлорпирифоса.
Проверка охватила более 11 тысяч пакетиков. Партия была задержана ещё на границе в Леушенах и не попала в магазины. Продукцию опломбировали и уничтожили под контролем инспекторов.
Ведомство напоминает: пестициды не исчезают ни после мытья, ни после нагревания, и обещает продолжить жёсткие проверки импорта.
