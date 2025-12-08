Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше задержали трех украинцев с арсеналом шпионского оборудования

Польские правоохранители задержали трех граждан Украины, которые перевозили шпионское оборудование. По оценке экспертов, техника позволяла подключаться к стратегической военной инфраструктуре.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В столице Польши полиция задержала троих граждан Украины, перевозивших в автомобиле крупную партию специализированной техники для слежки и кибератак. Суд уже санкционировал их арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицейское управление центрального района Варшавы.

Автомобиль с подозреваемыми остановили в центре города. При допросе мужчины не смогли внятно объяснить, зачем им требуется обнаруженная техника.

По словам представителя полиции Кацпера Войтечко, как только речь заходила о назначении оборудования, иностранцы уходили от ответов, ссылаясь на резкое ухудшение знания английского языка. Сами задержанные утверждали, что не планировали оставаться в Польше и следовали транзитом в Литву.

В ходе обыска в автомобиле обнаружили целый арсенал спецтехники. Среди изъятого — ноутбуки, роутеры, видеокамеры и множество SIM-карт. Особое внимание экспертов привлекли специализированные антенны, предназначенные для хакерских атак, а также жесткие диски с уже установленным шпионским программным обеспечением. По предварительной оценке, изъятое оборудование могло использоваться для подключения к стратегическим информационным сетям, имеющим оборонное значение.

По решению Варшавского суда граждан Украины отправили под арест на три месяца, пока полиция ведет следствие.