В Польше задержали трех украинцев с арсеналом шпионского оборудования

В столице Польши полиция задержала троих граждан Украины, перевозивших в автомобиле крупную партию специализированной техники для слежки и кибератак. Суд уже санкционировал их арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицейское управление центрального района Варшавы.
Автомобиль с подозреваемыми остановили в центре города. При допросе мужчины не смогли внятно объяснить, зачем им требуется обнаруженная техника.
По словам представителя полиции Кацпера Войтечко, как только речь заходила о назначении оборудования, иностранцы уходили от ответов, ссылаясь на резкое ухудшение знания английского языка. Сами задержанные утверждали, что не планировали оставаться в Польше и следовали транзитом в Литву.
В ходе обыска в автомобиле обнаружили целый арсенал спецтехники. Среди изъятого — ноутбуки, роутеры, видеокамеры и множество SIM-карт. Особое внимание экспертов привлекли специализированные антенны, предназначенные для хакерских атак, а также жесткие диски с уже установленным шпионским программным обеспечением. По предварительной оценке, изъятое оборудование могло использоваться для подключения к стратегическим информационным сетям, имеющим оборонное значение.
По решению Варшавского суда граждан Украины отправили под арест на три месяца, пока полиция ведет следствие.