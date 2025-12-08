«Минскстрой» показал, как выглядит новый исторический музей в центре Минска. Подробности и фото опубликованы в официальном телеграм-канале организации «Минскстрой».
В пресс-службе отметили, что 8 декабря на площадке демонтируют последний башенный кран, который продолжит работу на другом объекте. И добавили, что строительство исторического музея переходит в стадию отделочных работ.
В организации уточнили, что основные силы (на объекте работают около 340 человек) сосредоточены именно внутри здания. Активные работы проводятся штукатурами, электромонтажниками, стяжечниками.
«Прокладываются слаботочные системы, системы кондиционирования, пожаротушения. В экспозиционных залах приступили к монтажу внутренних перегородок: на трёх этажах каркасы уже готовы — идет зашивка гипсокартоном», — сообщили в «Минскстрое».
Вместе с тем фасадочники на 50% выполнили утепление здания, его облицовывают керамогранитом, а также монтируют витражи. Проводятся и кровельные работы. С улицы Орловской при входе на площадь перед музеем возникли строительные леса. В организации пояснили, что здесь будет расположен входной портал, который напоминает парящего в небе аиста.
Начальник участка генподрядного СУ-7 стройтреста № 4 Дмитрий Харитонов заметил, что было завершено строительство новой трансформаторной подстанции, ее готовят к вводу. Он отметил, что подобное даст возможность подключить здание к электроотоплению и ускорить отделку.
— В середине декабря планируем приступить к шпатлеванию и окраске стен, наливным полам, покраске запотолочного пространства для последующего монтажа в выставочных залах ячеистых подвесных потолков, — рассказал Харитонов.