«Минскстрой» показал, как выглядит новый исторический музей в центре Минска

Вместе с тем фасадочники на 50% выполнили утепление здания, его облицовывают керамогранитом, а также монтируют витражи. Проводятся и кровельные работы. С улицы Орловской при входе на площадь перед музеем возникли строительные леса. В организации пояснили, что здесь будет расположен входной портал, который напоминает парящего в небе аиста.