Утром 8 декабря воздушную атаку отразили еще в двух районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
— В Шолоховском и Советском сельском районах Дона утром отражена атака БПЛА. Предварительно, никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется, — проинформировал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.
Напомним, прошедшей ночью силы ПВО работали в Чертковском, Шолоховском, Боковском, Миллеровском и Верхнедонском районах.
В Чертковском районе из-за повреждения ЛЭП оказались обесточены три населенных пункта, в одном из них подачу энергоресурса быстро возобновили, в двух других восстановительные работы должны были начать утром. Также была повреждена крыша частного дома в хуторе Ленина Миллеровского района. Всего за ночь в регионе ликвидировали одиннадцать БПЛА.
