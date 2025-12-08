Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воздушную атаку отразили еще в двух районах Ростовской области

Утром 8 декабря атаку БПЛА отразили в Шолоховском и Советском районах Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Утром 8 декабря воздушную атаку отразили еще в двух районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— В Шолоховском и Советском сельском районах Дона утром отражена атака БПЛА. Предварительно, никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется, — проинформировал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

Напомним, прошедшей ночью силы ПВО работали в Чертковском, Шолоховском, Боковском, Миллеровском и Верхнедонском районах.

В Чертковском районе из-за повреждения ЛЭП оказались обесточены три населенных пункта, в одном из них подачу энергоресурса быстро возобновили, в двух других восстановительные работы должны были начать утром. Также была повреждена крыша частного дома в хуторе Ленина Миллеровского района. Всего за ночь в регионе ликвидировали одиннадцать БПЛА.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше