Экс-сенатор Клинцевич раскрыл, что будет с базой РФ в Тартусе

Российская военно-морская база в Тартусе в Сирии продолжает функционировать в обычном режиме в соответствии с договоренностями, достигнутыми между Москвой и новыми властями Дамаска. Об этом рассказал бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич в программе «Что это было» на RTVI.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«[База] присутствует и так далее, работает», — заявил политик. Собеседник RTVI добавил, что Россия и Сирия смогли достичь взаимопонимания в вопросе сотрудничества. Он уточнил, что сирийское правительство отдает себе отчет, что присутствие в стране представителей разных сил — это преимущество, которое позволяет сохранять равновесие. При этом экс-сенатор позволил себе сделать ремарку, что в республике у власти находится «по большому счету бандитское» политическое руководство.

В Сирии сейчас действуют две военных базы Росии — пункт материально-технического обеспеченич ВМФ в Тартусе и авиабаза Хмеймим в провинции Латакия.

В декабре 2024 года в республике произошел военый переворот. Режим президента Башара Асада рухнул, власть захватили антиправительственные силы, возглавляемые группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*). Временный президент страны Ахмед аш-Шараа ведет активную деятельность по налаживанию отношений с ведущими мировыми державами. В октябре он приезжал в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Сирийский политик заявил, что в Срии намерены соблюдать ранее заключенные договоренности с российской стороной, в том числе и о дислокации военных российских баз.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявлял, что Россия поддерживает интенсивные контакты с МИД Сирии. Представитель ведомства уточнил, что диалог ведется межправительственной комиссией, контакты ведутся «по всем линиям».

* Организация признана в России террористической и запрещена

