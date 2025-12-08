Экс-сенатор Клинцевич раскрыл, что будет с базой РФ в Тартусе

«[База] присутствует и так далее, работает», — заявил политик. Собеседник RTVI добавил, что Россия и Сирия смогли достичь взаимопонимания в вопросе сотрудничества. Он уточнил, что сирийское правительство отдает себе отчет, что присутствие в стране представителей разных сил — это преимущество, которое позволяет сохранять равновесие. При этом экс-сенатор позволил себе сделать ремарку, что в республике у власти находится «по большому счету бандитское» политическое руководство.
В Сирии сейчас действуют две военных базы Росии — пункт материально-технического обеспеченич ВМФ в Тартусе и авиабаза Хмеймим в провинции Латакия.
В декабре 2024 года в республике произошел военый переворот. Режим президента Башара Асада рухнул, власть захватили антиправительственные силы, возглавляемые группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*). Временный президент страны Ахмед аш-Шараа ведет активную деятельность по налаживанию отношений с ведущими мировыми державами. В октябре он приезжал в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Сирийский политик заявил, что в Срии намерены соблюдать ранее заключенные договоренности с российской стороной, в том числе и о дислокации военных российских баз.
* Организация признана в России террористической и запрещена