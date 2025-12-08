Экс-сенатор Клинцевич раскрыл, что будет с базой РФ в Тартусе

«[База] присутствует и так далее, работает», — заявил политик. Собеседник RTVI добавил, что Россия и Сирия смогли достичь взаимопонимания в вопросе сотрудничества. Он уточнил, что сирийское правительство отдает себе отчет, что присутствие в стране представителей разных сил — это преимущество, которое позволяет сохранять равновесие. При этом экс-сенатор позволил себе сделать ремарку, что в республике у власти находится «по большому счету бандитское» политическое руководство.