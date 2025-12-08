Жителям Приморья напомнили о важном запрете для детей в новогодние праздники

Спасатели также напоминают о ключевых правилах безопасного использования пиротехники. Прежде всего необходимо внимательно изучить инструкцию перед запуском — у каждого изделия есть свои особенности, которые важно учитывать. Для запуска следует выбирать исключительно открытые площадки, расположенные вдали от жилых домов, деревьев, линий электропередачи, автомобилей и гаражей. Наблюдать за фейерверком рекомендуется с расстояния не менее 20 метров — такая дистанция существенно снижает риск получения травм.