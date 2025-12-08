Жителям Приморья напомнили о важном запрете для детей в новогодние праздники

МЧС России по Приморскому краю напомнило жителям региона, что в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1052 продажа пиротехнических изделий лицам младше 16 лет категорически запрещена. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Сотрудники ведомства подчеркивают: нарушение этого запрета влечет за собой административную ответственность по ст. 14.2 КоАП РФ. В преддверии праздничных дней инспекторы усиливают контроль за соблюдением требований — особенно в точках розничной торговли, где традиционно растёт спрос на пиротехнику.
Спасатели также напоминают о ключевых правилах безопасного использования пиротехники. Прежде всего необходимо внимательно изучить инструкцию перед запуском — у каждого изделия есть свои особенности, которые важно учитывать. Для запуска следует выбирать исключительно открытые площадки, расположенные вдали от жилых домов, деревьев, линий электропередачи, автомобилей и гаражей. Наблюдать за фейерверком рекомендуется с расстояния не менее 20 метров — такая дистанция существенно снижает риск получения травм.
Крайне важно не приближаться к месту запуска до тех пор, пока не будет полной уверенности, что все заряды сработали. Особое внимание следует уделять контролю за детьми: даже если ребенок не участвует непосредственно в запуске пиротехники, он должен находиться под постоянным присмотром взрослых.