Суд обязал птицефабрику «Восток» заплатить 400 тысяч за сухостой

Птицефабрика «Агрофирма “Восток” из Волгоградской области заплатит крупный штраф в размере 400 тысяч рублей за нарушение правил пожарной безопасности. Такое решение вынес Николаевский районный суд, отклонив жалобу предприятия на постановление пожарного надзора, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.
Проблемы у агрофирмы начались после пожара, который произошел 8 июля 2025 года. На территории предприятия в Светлоярском районе загорелась сухая трава. Прибывшие на место инспекторы выявили серьезные нарушения: руководство птицефабрики не позаботилось об уборке сухостоя и своевременном покосе травы. Кроме того, территория была захламлена горючим мусором.
Ситуацию усугубило то, что нарушения были допущены в период особого противопожарного режима, введенного в регионе губернатором. В это время требования к безопасности максимально ужесточены.
Несмотря на это, «Восток» попытался оспорить штраф в суде, но безуспешно. Суд счел, что бездействие предприятия создало реальную угрозу жизни людей и окружающей среде. Решение пока не вступило в законную силу.