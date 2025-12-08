Суд обязал птицефабрику «Восток» заплатить 400 тысяч за сухостой

Проблемы у агрофирмы начались после пожара, который произошел 8 июля 2025 года. На территории предприятия в Светлоярском районе загорелась сухая трава. Прибывшие на место инспекторы выявили серьезные нарушения: руководство птицефабрики не позаботилось об уборке сухостоя и своевременном покосе травы. Кроме того, территория была захламлена горючим мусором.