В госархиве Иркутской области пройдет выставка к 200-летнему юбилею декабристов

В государственном архиве Иркутской области пройдет выставка к 200-летию со дня восстания декабристов. Мероприятие посвящено государственным преступникам, осужденным Верховным уголовным судом. Гости смогут увидеть документы о прибытии декабристов в областной центр, о их женах, отправившихся на каторгу, и о расселении декабристов на поселение в Иркутской губернии. Также на выставке будут представлены подлинные документы Паулины Поль, а также письмо государственного преступника Александра Бестужева (Марлинского).