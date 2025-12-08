Ричмонд
В госархиве Иркутской области пройдет выставка к 200-летнему юбилею декабристов

На выставке будут представлены подлинные документы Паулины Поль.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В государственном архиве Иркутской области пройдет выставка к 200-летию со дня восстания декабристов. Мероприятие посвящено государственным преступникам, осужденным Верховным уголовным судом. Гости смогут увидеть документы о прибытии декабристов в областной центр, о их женах, отправившихся на каторгу, и о расселении декабристов на поселение в Иркутской губернии. Также на выставке будут представлены подлинные документы Паулины Поль, а также письмо государственного преступника Александра Бестужева (Марлинского).

— Выступление декабристов 14 декабря 1825 года стало одним из крупнейших исторических событий XIX века и оказало влияние на дальнейшее развитие всей Российской империи, — отметил руководитель Государственного архива Приангарья Семен Жабинский.

Память о декабристах и их вкладе в культуру и общество глубоко закрепилось в истории Сибири. А Иркутск занимает особое место, обладая исключительным собранием документов и музейных экспозиций, посвященных их наследию.

