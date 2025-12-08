Пермячка отсудила у бизнесмена 400 тыс. рублей за онлайн-курс по продажам

Проблемы у жительницы Орджоникидзевского района начались, когда она решила купить курсы для продюсеров, которые неназванный бизнесмен проводил в онлайн-формате. Женщина заплатила 120 тысяч рублей, рассчитывая, что ей предоставят все услуги, указанные в договоре: уроки по расписанию, помощь в продажах и бессрочный доступ к общему чату.