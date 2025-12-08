Пермячка отсудила у бизнесмена 400 тыс. рублей за онлайн-курс по продажам

Женщина из Перми отсудила у предпринимателя около 400 тысяч рублей за онлайн-курс по продажам, сообщает краевая инстанция.
Проблемы у жительницы Орджоникидзевского района начались, когда она решила купить курсы для продюсеров, которые неназванный бизнесмен проводил в онлайн-формате. Женщина заплатила 120 тысяч рублей, рассчитывая, что ей предоставят все услуги, указанные в договоре: уроки по расписанию, помощь в продажах и бессрочный доступ к общему чату.
Тем не менее предположения не оправдались и занятия начали переноситься без согласия самой ученицы, часть занятий так и не состоялась, а позже пропали поддержка и доступ к чату с учебными материалами.
Возмущённая женщина обратилась за помощью в получении возмещения и компенсации в районный суд. Инстанция встала на сторону женщины и согласилась с тем, что требования потребителя были нарушены.
«Дополнительным нарушением стал отказ в предоставлении полной информации об услуге, что противоречит закону о защите прав потребителей. Заочным решением с индивидуального предпринимателя в пользу истицы взыскано около 400 тысяч рублей», — сообщает Пермский краевой суд.