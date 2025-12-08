В России придётся проводить новую пенсионную реформу — эксперты

Однако эксперты предупреждают о том, что это лишь временное решение, сообщает ИА DEITA.RU.
Согласно статье «Старение населения и демографическая нагрузка на российскую пенсионную систему», подготовленной Лабораторией исследований базового пенсионного дохода Института экономики РАН и опубликованной в «Коммерсанте», уже достаточно скоро страна может столкнуться с необходимостью проведения новой пенсионной реформы.
Российская пенсионная система традиционно строится на страховых принципах. Основной механизм ее финансирования — это страховые взносы работодателей, которые поступают в Социальный фонд для выплаты пенсий. Такая модель предполагает, что размер пенсии напрямую зависит от уплаченных взносов.
Однако ученые предостерегают, что в будущем ситуация может усугубиться: увеличение доли пожилых людей в населении приведет к снижению страховых взносов за счет уменьшения числа трудящихся, что ставит под угрозу баланс системы.
Если говорить о демографических тенденциях, то ситуация вызывает тревогу. В 2024 году число мужчин в возрасте 25−54 лет составляет примерно 30 миллионов, а женщин — около 28 миллионов. Но уже по прогнозам Росстата, к 2026 году эти показатели начнут сокращаться — на 1,8% для мужчин и на 1,7% для женщин.
К 2028 году уменьшение составит около 3,3% и 3,9%, а к 2030 году — почти на 5% мужчин и более 6% женщин соответствующих возрастных групп. Эти тенденции свидетельствуют о постепенном сокращении трудоспособного населения.
Даже несмотря на предполагаемый рост числа людей предпенсионного и пенсионного возраста, общая численность занятых в стране к 2026 году, по расчетам, снизится примерно на 1,8%, а к 2028 — уже на 2,8%. К 2030 году ожидается снижение примерно на 3,6%.
Это означает, что количество работающих, платящих взносы в систему, будет уменьшаться быстрее, чем растет число пенсионеров. В результате этого демографического тренда коэффициент «нагрузки на пожилых» — показатель, отражающий отношение пенсионеров к трудоспособным — к 2025−2045 годам увеличится с текущих 37,1% до 51,2%.
Такой рост приблизительно сравним с уровнем 2018 года — момента, когда было принято решение о повышении пенсионного возраста. Следовательно, нагрузка на систему возрастает, а финансирование — усложняется. Учитывая это, в экспертных кругах обсуждается необходимость изменений в пенсионной модели.
В частности, рассматривается идея частичного отказа от традиционной страховой системы и перехода к схеме базового пенсионного дохода. Такой подход предполагает выплату пенсии независимо от уплаченных страховых взносов, что сделает пенсионные выплаты более стабильными и предсказуемыми.
Это также потребует пересмотра минимального размера оплаты труда (МРОТ), поскольку базовый доход нужно будет увязать с уровнем жизни. Кроме того, в экспертном институте отмечают, что предварительный переход на базовый пенсионный доход может стать стимулом для населения к более активным долгосрочным частным инвестициям.
Это особенно актуально для правительства, которое ищет способы финансирования длительных обязательств в условиях сложностей с займами на внешних рынках. Такой механизм поможет повысить финансовую устойчивость системы и снизить зависимость от динамики страховых взносов, которые могут сокращать при ухудшении демографической ситуации.