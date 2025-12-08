В России придётся проводить новую пенсионную реформу — эксперты

Если говорить о демографических тенденциях, то ситуация вызывает тревогу. В 2024 году число мужчин в возрасте 25−54 лет составляет примерно 30 миллионов, а женщин — около 28 миллионов. Но уже по прогнозам Росстата, к 2026 году эти показатели начнут сокращаться — на 1,8% для мужчин и на 1,7% для женщин.