Синоптики сказали о резком потеплении до +10 градусов в Беларуси. Об этом информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, в среду, 10 декабря, на большей части страны ожидаются дожди. В ночное время по юго-восточной части дожди прогнозируются с мокрым снегом. Кроме того, ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман, а по восточной части — слабый гололед.
Ветер окажется западный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от −1 до +5 градусов. Днем ожидается от +2 до +8 градусов. Синоптики прогнозируют, что по западной части страны в ночные часы будет от +6 до +7 градусов. А днем воздух прогреется от +9 до +10 градусов.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов раскрыл, какой окажется зима 2025 — 2026 в Беларуси: «Холоднее прошлогодней, капризная и со снегопадами».
Кстати, «Белавиа» ввела дополнительное питание на рейсах в виде сетов с пирожками.
Ранее МИД сказал про новые безвизовые страны для белорусов.