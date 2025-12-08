Синоптики сказали о резком потеплении до +10 градусов в Беларуси

Ветер окажется западный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от −1 до +5 градусов. Днем ожидается от +2 до +8 градусов. Синоптики прогнозируют, что по западной части страны в ночные часы будет от +6 до +7 градусов. А днем воздух прогреется от +9 до +10 градусов.