Мэрия за 3 100 рублей сдала в аренду дом-памятник в центре Омска.

Городской департамент имущественных отношений сдал в аренду дом-памятник на углу улиц Почтовой и Учебной в Центральном округе Омска. Арендатором стала компания «Недвижимость и строительство».
Для определения арендатора проводился аукцион на платформе «ГИС Торги». Общая площадь дома составляет 437,4 кв. м. А предлагали его в аренду по одному рублю за один квадратный метр. Так что начальная стоимость аренды составляла 437,4 рубля. Компания «Недвижимость и строительство» на торгах предложила 3,1 тыс. рублей. Обычно столь дешевое предложение со старинными зданиями объясняют низким спросом вкупе с их плохим состоянием. Когда главнее не извлечь прибыль от аренды, а найти хорошего «хозяина», который позаботится о содержании и ремонте объекта.
Здание является объектом культурного наследия регионального значения.
Срок действия договора аренды составит 48 лет 11 месяцев.
