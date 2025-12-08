Мэрия за 3 100 рублей сдала в аренду дом-памятник в центре Омска.

Для определения арендатора проводился аукцион на платформе «ГИС Торги». Общая площадь дома составляет 437,4 кв. м. А предлагали его в аренду по одному рублю за один квадратный метр. Так что начальная стоимость аренды составляла 437,4 рубля. Компания «Недвижимость и строительство» на торгах предложила 3,1 тыс. рублей. Обычно столь дешевое предложение со старинными зданиями объясняют низким спросом вкупе с их плохим состоянием. Когда главнее не извлечь прибыль от аренды, а найти хорошего «хозяина», который позаботится о содержании и ремонте объекта.