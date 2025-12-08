Как изучают русский язык дети из отдаленных регионов Узбекистана — видео

«Конечно, этим детям сложно учить русский язык, поскольку население здесь не русскоязычное, но они любят хорошие стихи и легко их запоминают. Ребятишки активно участвуют в занятиях, которые проходят в игровой форме. Конечно, в силу возраста, им пока сложно долго удерживать свое внимание, но, надеюсь, что в будущем они станут гораздо усидчивее», — рассказала воспитатель детского сада Ирина Шегай.