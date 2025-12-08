Скандал вокруг «золотой парковки» для прокуратуры: сколько стоит асфальт и где тут здравый смысл?

Многие сочли, что для обычной площадки под автомобили это слишком дорого, и начали делиться сомнениями: не слишком ли щедро власти расходуют бюджетные деньги?
Хокимият спешит оправдаться.
В ответ на волну возмущения чиновники Ташкентского хокимията выступили с разъяснениями. Они отметили, что в социальных сетях действительно ведутся горячие дискуссии и разногласия по поводу строительства парковки для областной прокуратуры в Нурафшан.
Власти напомнили, что Нурафшан официально определён как административный центр Ташкентской области. Здесь в последние годы активно реализуются градостроительные проекты: строят новые административные здания, объекты сферы услуг, развивают инфраструктуру для создания комфортной и современной городской среды.
Как утверждает хокимият, на участке почти в 1 гектар для прокуратуры запланирован «комплексный» проект по улучшению инфраструктуры. Помимо самой парковки, планируется создать сервисные объекты, установить зарядные станции для электромобилей, провести масштабное благоустройство: зелёные зоны, пешеходные дорожки, дренажные и ирригационные системы, а также солнечные панели для энергосбережения.
Именно поэтому, по словам чиновников, будет неверно считать, что все 4,5 миллиарда сумов тратятся исключительно на асфальт и разметку для машин.
Проектно-сметная документация этого объекта прошла экспертизу в профильном государственном учреждении. Изначально стоимость строительства оценивалась даже выше — в 5,9 миллиарда сумов. Однако после повторной проверки и пересмотра отдельных видов работ итоговую сумму снизили до 4,5 миллиарда. На финансирование этого проекта направляются дополнительные доходы местного бюджета, полученные по итогам третьего квартала.
По официальной версии, главная цель строительства — создать удобства для транспортного движения, предотвратить пробки, укрепить городскую инфраструктуру и обеспечить административному центру современную и безопасную среду.
Несмотря на эти объяснения, в обществе всё равно остаётся главный вопрос: действительно ли нужна столь дорогая (пусть и комплексная) суперпарковка для областной прокуратуры, когда в регионе хватает и других, не менее важных проблем?