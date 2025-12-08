Ричмонд
В Башкирии начнется прием заявок по развитию сельских территорий

Источник: Башинформ

Вице-премьер Башкирии — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании правительства в ЦУРе озвучил даты начала приема заявок по программе комплексного развития сельских территорий на 2027 год.

По его информации, в рамках направления «Современный облик сельских территорий» документы будут принимать в феврале 2026 года, по благоустройству — в марте, а по строительству жилья путем договора найма — в апреле.

«Очень важно до подачи заявочной документации актуализировать сметную документацию с учетом ресурсно-индексного метода, чтобы потом в ходе реализации проектов не приходилось менять сметную стоимость объектов. Также напоминаю, что без подсчета смет по данному методу объекты не могут быть включены в РАИП», — пояснил Фазрахманов.