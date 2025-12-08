Ричмонд
Мощная вспышка класса Х случилась на Солнце 8 декабря — что ждать белорусам

Длившаяся 15 минут мощная вспышка случилась на Солнце — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Мощная вспышка класса Х случилась на Солнце 8 декабря — что ждать белорусам и всем жителям планеты. Подробности обнародовали в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые отмечают, что в понедельник, 8 декабря, примерно в 08.01 на Солнце произошла вспышка высочайшего класса Х1.1. Она имела импульсивный характер и продолжалась около 15 минут. Специалисты поясняют, что подобные короткие вспышки чаще всего не приводят к выбросам плазмы. И добавляют, что шансы задеть Землю являются небольшими.

Тем временем сильные магнитные бури обрушатся на Землю 9 и 10 декабря — что ждать белорусам: «Высокая вероятность полярных сияний».

Ранее синоптики сказали о резком потеплении до +10 градусов в Беларуси.

Кроме того, белорусы чаще всего добровольно страхуют авто, медрасходы и свою жизнь.