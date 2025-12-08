Мощная вспышка класса Х случилась на Солнце 8 декабря — что ждать белорусам

Ученые отмечают, что в понедельник, 8 декабря, примерно в 08.01 на Солнце произошла вспышка высочайшего класса Х1.1. Она имела импульсивный характер и продолжалась около 15 минут. Специалисты поясняют, что подобные короткие вспышки чаще всего не приводят к выбросам плазмы. И добавляют, что шансы задеть Землю являются небольшими.