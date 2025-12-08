В Ростове-на-Дону пройдет новогодний забег на 4,2 км

Спортивное мероприятие начнется в 10:00 от главной елки в парке имени М. Горького. Участники преодолеют дистанцию 4,2 км.
Трасса забега пройдет по Ворошиловскому проспекту, улицам Соколова и Чехова, Кировскому проспекту, переулкам Крепостной, Нахичеванский и Университетский до площади перед Публичной библиотекой.
Бегуны стартуют от парка Горького, пересекут Ворошиловский проспект, развернутся перед Театральным проспектом и завершат дистанцию на площади у Публичной библиотеки.
Автомобилистам рекомендуют заблаговременно планировать объездные пути. Проезд по центральным улицам откроется ориентировочно после 12:00.