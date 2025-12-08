Ричмонд
В Ростове-на-Дону пройдет новогодний забег на 4,2 км

Центральные улицы Ростова-на-Дону будут перекрыты 1 января до полудня из-за новогоднего забега. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Источник: Коммерсантъ

Спортивное мероприятие начнется в 10:00 от главной елки в парке имени М. Горького. Участники преодолеют дистанцию 4,2 км.

Трасса забега пройдет по Ворошиловскому проспекту, улицам Соколова и Чехова, Кировскому проспекту, переулкам Крепостной, Нахичеванский и Университетский до площади перед Публичной библиотекой.

Бегуны стартуют от парка Горького, пересекут Ворошиловский проспект, развернутся перед Театральным проспектом и завершат дистанцию на площади у Публичной библиотеки.

Автомобилистам рекомендуют заблаговременно планировать объездные пути. Проезд по центральным улицам откроется ориентировочно после 12:00.