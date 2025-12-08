Вице-премьер Башкирии рассказал, какие объекты построят в деревнях и селах.

В 2026 году продолжится строительство крытого катка в селе Раевский, школа на 500 учеников в Бураево и агродеревни в Еремеево, а также начнется возведение трех малоэтажных ЖК в Дуванском, Альшеевском и Илишевском районах.
Об этом на оперативном совещании в ЦУРе рассказал вице-премьер Башкирии — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. Кроме того, проекты в Верхнеяркеево, Чекмагуше и Бураево отобраны в рамках программы развития сельских территорий.
«В ближайшие три года 14 объектов будут обеспечены финансированием из федерального бюджета. Среди них — капремонт школ, детсадов, строительство стадиона на 1 тысячу мест, водопроводных сетей, приобретение пассажирских автобусов для школ, дома детского творчества и культурного центра», — поделился Фазрахманов.