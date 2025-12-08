Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-премьер Башкирии рассказал, какие объекты построят в деревнях и селах

Вице-премьер Башкирии рассказал, какие объекты построят в деревнях и селах.

Источник: Башинформ

В 2026 году продолжится строительство крытого катка в селе Раевский, школа на 500 учеников в Бураево и агродеревни в Еремеево, а также начнется возведение трех малоэтажных ЖК в Дуванском, Альшеевском и Илишевском районах.

Об этом на оперативном совещании в ЦУРе рассказал вице-премьер Башкирии — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. Кроме того, проекты в Верхнеяркеево, Чекмагуше и Бураево отобраны в рамках программы развития сельских территорий.

«В ближайшие три года 14 объектов будут обеспечены финансированием из федерального бюджета. Среди них — капремонт школ, детсадов, строительство стадиона на 1 тысячу мест, водопроводных сетей, приобретение пассажирских автобусов для школ, дома детского творчества и культурного центра», — поделился Фазрахманов.