Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Колумбарные стены могут появиться на кладбищах Самары

В Самаре планируют заняться обустройством колумбарных стен на кладбищах, где можно будет размещать прах умерших близких.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре могут появиться места, где жители смогут размещать прах умерших близких. Специально для этого на городских кладбищах планируют создать колумбарные стены. Об этом говорится в проекте постановления администрации Самары «Об утверждении муниципальной программы “Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения на 2026−2030 годы”.

«Несмотря на отсутствие в Самаре крематория, практика последних лет показывает рост числа граждан, избравших кремацию как способ погребения для своих умерших близких. Для предоставления услуги по захоронению праха необходимо обустроить колумбарные стены на муниципальных кладбищах», — говорится в документе.

Разработка проекта и выполнение работ запланированы на 2027 год. Первые колумбарные стены в Самаре могут появиться на кладбищах «Городское» и «Южное». Предполагаемый объем финансирования составляет 1,2 млн рублей.