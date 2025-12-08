Колумбарные стены могут появиться на кладбищах Самары

В Самаре могут появиться места, где жители смогут размещать прах умерших близких. Специально для этого на городских кладбищах планируют создать колумбарные стены. Об этом говорится в проекте постановления администрации Самары «Об утверждении муниципальной программы “Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения на 2026−2030 годы”.