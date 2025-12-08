Колумбарные стены могут появиться на кладбищах Самары

В Самаре могут появиться места, где жители смогут размещать прах умерших близких. Специально для этого на городских кладбищах планируют создать колумбарные стены. Об этом говорится в проекте постановления администрации Самары «Об утверждении муниципальной программы “Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения на 2026−2030 годы”.
«Несмотря на отсутствие в Самаре крематория, практика последних лет показывает рост числа граждан, избравших кремацию как способ погребения для своих умерших близких. Для предоставления услуги по захоронению праха необходимо обустроить колумбарные стены на муниципальных кладбищах», — говорится в документе.
Разработка проекта и выполнение работ запланированы на 2027 год. Первые колумбарные стены в Самаре могут появиться на кладбищах «Городское» и «Южное». Предполагаемый объем финансирования составляет 1,2 млн рублей.