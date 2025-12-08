Ричмонд
В Беларуси запретили продажу клавиатуры и мыши с высоким содержанием свинца

Производителем данных периферийных устройств является Nippon Klick Systems Limited, поставщик на территории Беларуси — ООО «Компьютеры Айвен».

Источник: Фото реестра опасной продукции

Клавиатуру и компьютерную мышь торговой марки «ОКЛИК» запретили продавать в Беларуси, следует из реестра опасной продукции.

Речь идет о проводной клавиатуре модели 115M и компьютерной мыши модели 147M V2. В обоих устройствах зафиксировано превышение допустимой концентрации опасного вещества — свинца. Так, при норме не более 0,1% (1000 мг/кг) концентрация свинца в компьютерной мыши составила 18,25% (182 500 мг/кг), в клавиатуре при той же норме — 24,12% (241 200 мг/кг).

Таким образом, товары не соответствуют требованиям технического регламента Евразийского экономического союза.