Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области несколько УК через суд обязали вернуть 950 тысяч рублей

Семь донских УК обвинили в незаконном увеличении тарифов на содержание жилья.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области несколько «управляек» сделали перерасчет платы жильцам на сумму более 950 тысяч рублей после вмешательства Госжилинспекции, рассказали донские власти.

Как выяснилось, компании в одностороннем порядке повысили тариф за содержание жилья на 5%. Это сделали в связи с изменениями в части НДС, вступившими в силу с 1 января 2025 года.

Жильцы были возмущены решениями своих управляющих компаний и обратились в Госжилинспекцию. После проверок предписания о перерасчете платы выдали семи организациям, часть УК не согласились с требованиями и обратились в суд, но проиграли.

Как отметил глава региональной Госжилинспекции Павел Асташев, УК, ТСЖ и ЖСК не вправе самостоятельно увеличивать размер платы за содержание жилья по договору управления с собственниками помещений в многоквартирном доме.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.