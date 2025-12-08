В Ростовской области несколько УК через суд обязали вернуть 950 тысяч рублей

В Ростовской области несколько «управляек» сделали перерасчет платы жильцам на сумму более 950 тысяч рублей после вмешательства Госжилинспекции, рассказали донские власти.
Как выяснилось, компании в одностороннем порядке повысили тариф за содержание жилья на 5%. Это сделали в связи с изменениями в части НДС, вступившими в силу с 1 января 2025 года.
Жильцы были возмущены решениями своих управляющих компаний и обратились в Госжилинспекцию. После проверок предписания о перерасчете платы выдали семи организациям, часть УК не согласились с требованиями и обратились в суд, но проиграли.
Как отметил глава региональной Госжилинспекции Павел Асташев, УК, ТСЖ и ЖСК не вправе самостоятельно увеличивать размер платы за содержание жилья по договору управления с собственниками помещений в многоквартирном доме.
