Подготовка полным ходом: в Уфе устанавливают световые арт-объекты и ледяные фигуры к Новому году

Глава Башкирии Радий Хабиров дал ряд поручений, касающихся подготовки к Новому году, во время оперативного совещания в ЦУРе. Он напомнил, что до праздника осталось чуть больше трех недель.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Ирина Голованова доложила, что с ожидаемым похолоданием появится возможность установить ледовые скульптуры и ограждения. В Уфе и других городах республики уже монтируют светящиеся арт-объекты. Хабиров поручил ей держать этот процесс на личном контроле.
Также глава региона дал задание министру просвещения Ильдару Мавлетбердину лично следить за организацией новогодних праздников для детей. Мавлетбердин сообщил, что подготовка к Елке Главы республики 25 декабря и к муниципальным мероприятиям уже идет полным ходом.
Хабиров отдельно подчеркнул, что при проведении всех праздничных акций необходимо строго соблюдать меры безопасности. Он также напомнил министерству культуры о необходимости четко следовать утвержденному плану новогодних мероприятий.
