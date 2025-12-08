Ричмонд
Подготовка полным ходом: в Уфе устанавливают световые арт-объекты и ледяные фигуры к Новому году

Радий Хабиров проверил подготовку к Новому году в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров дал ряд поручений, касающихся подготовки к Новому году, во время оперативного совещания в ЦУРе. Он напомнил, что до праздника осталось чуть больше трех недель.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Ирина Голованова доложила, что с ожидаемым похолоданием появится возможность установить ледовые скульптуры и ограждения. В Уфе и других городах республики уже монтируют светящиеся арт-объекты. Хабиров поручил ей держать этот процесс на личном контроле.

Также глава региона дал задание министру просвещения Ильдару Мавлетбердину лично следить за организацией новогодних праздников для детей. Мавлетбердин сообщил, что подготовка к Елке Главы республики 25 декабря и к муниципальным мероприятиям уже идет полным ходом.

Хабиров отдельно подчеркнул, что при проведении всех праздничных акций необходимо строго соблюдать меры безопасности. Он также напомнил министерству культуры о необходимости четко следовать утвержденному плану новогодних мероприятий.

