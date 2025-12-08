Белорус Александр Андриевский утвержден главным тренером «Амура».

Уточняется, что контракт подписан до конца сезона 2025/2026. Напомним, что Андриевский с 1 ноября был исполняющим обязанности главного тренера. За это время команда одержала 6 побед в 15 матчах, еще 3 игры завершились за пределами основного времени. Были обыграны такие соперники, как СКА, «Автомобилист», «Авангард», «Адмирал», действующий чемпион — ярославский «Локомотив» и финалист прошедшего Кубка Гагарина — «Трактор».