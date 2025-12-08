Белорус Александр Андриевский утвержден главным тренером «Амура».

57-летний белорусский специалист Александр Андриевский утвержден главным тренером хабаровского «Амура», который выступает в КХЛ. Это решение было принято попечительским советом клуба.
Уточняется, что контракт подписан до конца сезона 2025/2026. Напомним, что Андриевский с 1 ноября был исполняющим обязанности главного тренера. За это время команда одержала 6 побед в 15 матчах, еще 3 игры завершились за пределами основного времени. Были обыграны такие соперники, как СКА, «Автомобилист», «Авангард», «Адмирал», действующий чемпион — ярославский «Локомотив» и финалист прошедшего Кубка Гагарина — «Трактор».
Андриевский был известным в прошлом игроком, выступал еще в чемпионате СССР. В составе белорусской сборной принял участие в Олимпийских игр 1998 года в Нагано. В качестве главного тренера работал в «Гомеле», «Динамо» (Минск), «Адмирале», «Сибири» и «Сочи». А нынешний сезон начинал в солигорском «Шахтере» в качестве помощника главного тренера.
