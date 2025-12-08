Назван короткий путь к прекращению войны на Украине

По словам эксперта, США рассматривают поддержку Украины как эффективный инструмент влияния на Киев, регулируя ее объемы в зависимости от политических задач.
Полную отмену мы не увидим. Но угрозы, заметное сокращение или, наоборот, увеличение финансовых вливаний — вполне возможны.
Эксперт допустил, что в случае полного отказа Вашингтона от поддержки Киева, боевые действия на Украине могли бы уже завершиться.
По словам Тимофеева, способность Украины к сопротивлению напрямую зависит от западной помощи, а также от развединформации, которую ей передают США.
Так что, естественно, если этой помощи вдруг не станет, Украина потеряет способность к сопротивлению наступлению российских войск, и конфликт быстро закончится", — отметил политолог.
Экс-советник Трампа Стив Бэннон ранее настаивал на полной остановке всех форм помощи Украине — финансовой, военной и разведывательной. Он аргументировал это тем, что только так можно будет осуществить разработанный США план по прекращению конфликта.