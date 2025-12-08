Ричмонд
Назван короткий путь к прекращению войны на Украине

Вашингтон не прекратит помощь Киеву полностью, но будет использовать ее как инструмент для манипуляции. Об этом заявил политолог Иван Тимофеев. Подробнее о роли поддержки Украины со стороны США он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По словам эксперта, США рассматривают поддержку Украины как эффективный инструмент влияния на Киев, регулируя ее объемы в зависимости от политических задач.

Полную отмену мы не увидим. Но угрозы, заметное сокращение или, наоборот, увеличение финансовых вливаний — вполне возможны.

Иван Тимофеев
политолог (цитата по «Ленте.ру»)

Эксперт допустил, что в случае полного отказа Вашингтона от поддержки Киева, боевые действия на Украине могли бы уже завершиться.

По словам Тимофеева, способность Украины к сопротивлению напрямую зависит от западной помощи, а также от развединформации, которую ей передают США.

Так что, естественно, если этой помощи вдруг не станет, Украина потеряет способность к сопротивлению наступлению российских войск, и конфликт быстро закончится", — отметил политолог.

Экс-советник Трампа Стив Бэннон ранее настаивал на полной остановке всех форм помощи Украине — финансовой, военной и разведывательной. Он аргументировал это тем, что только так можно будет осуществить разработанный США план по прекращению конфликта.