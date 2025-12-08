В нижегородских автобусах ужесточат контроль за валидаторами

Проверка работы стационарных терминалов для безналичной оплаты в нижегородских автобусах выявила массовые неисправности. В ходе рейда, проведённого Центром развития транспортных систем (ЦРТС) и Общественной палатой региона, неработающие валидаторы обнаружили на 19 из 25 проверенных автобусов.
Особенно показательным стал случай с автобусом маршрута № 74, где, по словам водителя, устройство не работало уже неделю. При этом, как оперативно выяснилось, перевозчик ООО «Автолигатранс-НН» не подавал заявку на его ремонт.
По итогам проверки заместитель министра транспорта области Денис Рябинин провёл экстренное совещание с перевозчиками и объявил о новых мерах.
— Напоминаю, что наличие работающих стационарных валидаторов — обязательное условие государственных контрактов. Все перевозчики, на транспортных средствах которых обнаружены нарушения, будут привлечены к ответственности в виде штрафов, — заявил Рябинин.
Также с 1 января компания «Ситикард» начнёт готовить для минтранса ежедневный мониторинг работы всех терминалов. Эта информация будет поступать и самим перевозчикам, чтобы они могли оперативно устранять неполадки. Кроме того, каждая транспортная компания должна назначить ответственного за взаимодействие с «Ситикард» по ремонту и настройке оборудования.
Заместитель председателя Общественной палаты Елена Ленина сообщила, что ситуация будет взята под общественный контроль. Она призвала пассажиров сообщать о проблемах с оплатой на электронную почту палаты: opno1@mail.ru.
Напоминаем, что о неисправных валидаторах также можно сообщать в колл-центр ЦРТС: 8−831−422−28−25.
Очевидно, усиление контроля за валидаторами связано с переходом общественного транспорта Нижнего Новгорода на безналичную оплату проезда — расплатиться купюрами будет невозможно с 1 января 2026 года.