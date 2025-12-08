В нижегородских автобусах ужесточат контроль за валидаторами

Также с 1 января компания «Ситикард» начнёт готовить для минтранса ежедневный мониторинг работы всех терминалов. Эта информация будет поступать и самим перевозчикам, чтобы они могли оперативно устранять неполадки. Кроме того, каждая транспортная компания должна назначить ответственного за взаимодействие с «Ситикард» по ремонту и настройке оборудования.