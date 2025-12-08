900 иностранцев собираются переехать в Нижегородскую область

С момента запуска агентства в 2022 году в регион уже переехал 91 человек из-за рубежа. Специалисты агентства помогают с оформлением документов, поиском жилья и работы, адаптацией к жизни в России. Также они помогают устроить детей в школы и детские сады, организуют курсы русского языка и даже поддерживают запуск собственного дела.