900 иностранцев собираются переехать в Нижегородскую область

900 иностранных специалистов из разных стран мира подали заявки на переезд в Нижегородскую область на постоянное место жительства.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом пишет сайт pravda-nn.ru со ссылкой на Агентство «ОКА», которое помогает иностранцам обустроиться в России. Будущие переселенцы — граждане стран Европы, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

С момента запуска агентства в 2022 году в регион уже переехал 91 человек из-за рубежа. Специалисты агентства помогают с оформлением документов, поиском жилья и работы, адаптацией к жизни в России. Также они помогают устроить детей в школы и детские сады, организуют курсы русского языка и даже поддерживают запуск собственного дела.

Кроме того, агентство оказывает юридическое сопровождение, помогает подобрать оборудование, найти деловых партнёров и сопровождает инвестиционные проекты. Его возглавляет этнический немец Якоб Пиннекер, который сам переехал в Россию из Германии в 2016 году и получил российское гражданство.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин пригласил россиян из Латвии переехать в Нижегородскую область.