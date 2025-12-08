900 иностранцев собираются переехать в Нижегородскую область

Об этом пишет сайт pravda-nn.ru со ссылкой на Агентство «ОКА», которое помогает иностранцам обустроиться в России. Будущие переселенцы — граждане стран Европы, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.
С момента запуска агентства в 2022 году в регион уже переехал 91 человек из-за рубежа. Специалисты агентства помогают с оформлением документов, поиском жилья и работы, адаптацией к жизни в России. Также они помогают устроить детей в школы и детские сады, организуют курсы русского языка и даже поддерживают запуск собственного дела.
Кроме того, агентство оказывает юридическое сопровождение, помогает подобрать оборудование, найти деловых партнёров и сопровождает инвестиционные проекты. Его возглавляет этнический немец Якоб Пиннекер, который сам переехал в Россию из Германии в 2016 году и получил российское гражданство.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин пригласил россиян из Латвии переехать в Нижегородскую область.