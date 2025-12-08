За 2,7 млн рублей омское метро обследует московская фирма

Ровно 10 лет назад такое обследование провело ОАО «Сибмост». Тогда оно зафиксировало критические дефекты: часть конструкций находилась в ограниченно работоспособном или неисправном, но работоспособном состоянии; ограждение котлована станции «Библиотека имени Пушкина» и отдельные перегонные тоннели были в аварийном состоянии, там требовались срочные противоаварийные меры. Также эксперты выявили пустоты на стыках монолитных элементов, трещины, коррозию и течи.