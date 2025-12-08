За 2,7 млн рублей омское метро обследует московская фирма

В Омске пройдет техническое обследование конструкций недостроенного метрополитена, на эту тему проводило тендер на сумму в 2,7 млн рублей Главное управление контрактной системы Омской области. Данная сумма ниже начальной цены в 3 млн рублей.
Обследование проведет московское ООО «Стройгеопроект», именно оно и выиграло торги. Согласно информации портала госзакупок, с фирмой уже заключили контракт.
По техзаданию, ООО должно до конца этого года провести техническое обследование конструкций сооружения линий метрополитена.
Ровно 10 лет назад такое обследование провело ОАО «Сибмост». Тогда оно зафиксировало критические дефекты: часть конструкций находилась в ограниченно работоспособном или неисправном, но работоспособном состоянии; ограждение котлована станции «Библиотека имени Пушкина» и отдельные перегонные тоннели были в аварийном состоянии, там требовались срочные противоаварийные меры. Также эксперты выявили пустоты на стыках монолитных элементов, трещины, коррозию и течи.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске началась консервация метро в части станции у Пушкинской библиотеки.