Компьютерную мышь и клавиатуру этой марки запретили в Беларуси из-за свинца. Подробности озвучили в пресс-службе Госстандарта.
Под запретом оказалась проводная компьютерная мышь торговой марки «Оклик» (модель 147 М V2). Ее производителем является компания Nippon Klick Systems Limited (Британские, Виргинские острова, завод-изготовитель в Китае). При проверке установлено, что в указанной мыши была превышена допустимая концентрация свинца: при норме не более 0,1% составила 18,25%.
Госстандарт Беларуси запретил продавать клавиатуру и мышь из-за свинца. Фото: danger.gskp.by.
По указанной причине под запрет также попала компьютерная проводная клавиатура (модель 115М) от указанной марки. Концентрация свинца составила 24,12% в образце № 2 (припой). Товары запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 6 декабря.
Ранее в Беларуси китайские телефоны признаны опасными из-за превышения содержания свинца: превышение допустимого уровня до 262 раз.
