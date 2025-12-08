Компьютерную мышь и клавиатуру этой марки запретили в Беларуси из-за свинца

Под запретом оказалась проводная компьютерная мышь торговой марки «Оклик» (модель 147 М V2). Ее производителем является компания Nippon Klick Systems Limited (Британские, Виргинские острова, завод-изготовитель в Китае). При проверке установлено, что в указанной мыши была превышена допустимая концентрация свинца: при норме не более 0,1% составила 18,25%.