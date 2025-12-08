Сотрудникам ГУФСИН вручили 17 новых служебных автомобилей

Также на территории СИЗО-1 ГУФСИН России по Нижегородской области на днях был открыт современный физкультурно-оздоровительный центр. Реконструированный и воссозданный объект не функционировал 15 лет. В настоящее время в капитально отремонтированных помещениях располагаются спортивно-тренажерный зал, сауна, комната отдыха, раздевалки, душевые и санитарные помещения. Спортивный объект будет востребован среди сотрудников ГУФСИН, которые теперь смогут бесплатно и в удобное для себя время поддерживать физическую форму, занимаясь в современном зале.