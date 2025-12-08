Сотрудникам ГУФСИН вручили 17 новых служебных автомобилей

Губернатор и правительство области уделяют серьезное внимание обновлению парка специальной техники и оборудования воинских частей и соединений, а также правоохранительных органов, работающих на территории региона. В том числе помощь направлена на закупку автомобилей, которые становятся серьезным подспорьем в решении важных государственных задач. Поздравляю с получением новой техники и желаю вам успехов в службе.
Благодаря поддержке регионального правительства автомобильный парк ГУФСИН России по Нижегородской области пополнился служебными легковыми автомобилями, спецавтомобилем и комфортабельным автобусом. Новые машины будут способствовать более качественному выполнению служебных задач. Всего при поддержке правительства региона для ГУФСИН закуплено 47 единиц служебного транспорта.
Также на территории СИЗО-1 ГУФСИН России по Нижегородской области на днях был открыт современный физкультурно-оздоровительный центр. Реконструированный и воссозданный объект не функционировал 15 лет. В настоящее время в капитально отремонтированных помещениях располагаются спортивно-тренажерный зал, сауна, комната отдыха, раздевалки, душевые и санитарные помещения. Спортивный объект будет востребован среди сотрудников ГУФСИН, которые теперь смогут бесплатно и в удобное для себя время поддерживать физическую форму, занимаясь в современном зале.