Чудо хирургии. Ребёнку за три минуты удалили страшную опухоль сердца

Десятилетний школьник стал пациентом кардиохирургов. Они удалили ему опухоль на сердце размером в три сантиметра. Об уникальной операции рассказал главврач Иркутской областной детской больницы Юрий Козлов.
Удалить опухоль.
«Опухоль диаметром 3 см располагалась в правом предсердии и периодически полностью перекрывала трикуспидальный клапан, вызывая внезапные приступы, падение давления и риск мгновенной остановки сердца», — рассказывает сам «доктор Юра».
Медлить было никак нельзя — в любой момент маленький пациент мог умереть. Доброкачественная опухоль несла в себе смертельную угрозу.
«Особенность этой операции в том, что её провели без использования искусственного кровообращения — из-за высокого риска осложнений это было единственно верным, но крайне рискованным решением, — объяснил Юрий Козлов. — В таких условиях у хирургов есть не более пяти минут на удаление образования. Наша команда под руководством Владимира Медведева справилась всего за три».
Это высший уровень хирургического мастерства, где важна каждая доля секунды, каждое точное движение, полное взаимопонимание и слаженность между специалистами. Теперь мальчик в безопасности, его жизни уже ничто не угрожает.
Завести сердце.
На счету детских кардиохирургов, которые работают под руководством Владимира Медведева, не одна уникальная операция на сердце. Так, месяц назад доктора провели редкую операцию на открытом сердце у недоношенного ребёнка весом всего 1660 граммов.
«Девочка родилась в Нижнеудинске. Сложный врождённый порок сердца был диагностирован ещё во время беременности. Из-за преждевременных родов мать не удалось вовремя доставить в Иркутск. Специалисты районной больницы стабилизировали состояние новорождённой и перевели её в Ивано-Матрёнинскую детскую больницу Иркутска. Там подтвердили критический порок сердца и сопутствующие патологии — двустороннюю пневмонию и комплекс врождённых аномалий развития», — рассказывают кардиохирурги.
Вся совокупность этих осложнений не позволила сразу прооперировать малышку. Потребовалось время на лечение и подготовку. После этого пациентку доставили в Иркутскую областную детскую клиническую больницу для срочной операции.
«Мы столкнулись с одним из видов гипоплазии, то есть недоразвития, левых отделов сердца. В этом конкретном случае отсутствовал выход из левого желудочка в аорту. Сам этот главный сосуд имел диаметр всего 4 миллиметра при норме в 8−10 миллиметров. Учитывая особенности порока, без операции шансов выжить у ребёнка практически не было» — объяснил заведующий кардиохирургическим отделением больницы Владимир Медведев.
Из-за экстремально низкого веса врачи выбрали многоэтапную тактику лечения. На первом этапе выполнили паллиативную, то есть вспомогательную, коррекцию. Она включала в себя сужение лёгочной артерии с двух сторон и стентирование открытого артериального протока. Операция проходила в гибридном формате силами двух хирургических бригад: кардиохирурги открытым способом сузили ветви лёгочной артерии и установили специальный проводник в её ствол, а эндоваскулярные хирурги через него имплантировали стент.
После операции малышку перевели для дальнейшего выхаживания и набора веса обратно в Ивано-Матрёнинскую детскую больницу. Её ждёт следующий этап лечения — полноценная хирургическая коррекция порока, которая станет возможной, когда она наберёт вес до 2800 граммов.
Кардиохирург Владимир Медведев работает в больнице с 2022 года. Раньше он делал операции детям во взрослой больнице. Но, как сам отмечал, это было непросто.
«Очень часто перед операциями нужны консультации узких специалистов: педиатров, пульмонологов, эндокринологов, нефрологов, а их в медучреждении для взрослых нет. Пациентам приходилось перемещаться по городу, или мы звали докторов к себе. Здесь, в детской областной больнице работают все главные специалисты — и это облегчает работу кардиохирургической службы».