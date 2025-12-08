Пьяный житель Башкирии погубил в ДТП 12-летнюю девочку: мужчине вынесли приговор

Трагедия произошла вчера вечером на улице Вокзальной в селе Аксеново. По данным ГАИ, 43-летний пьяный местный житель за рулем ВАЗ-2114 сбил 12-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде по краю проезжей части. Ребенок погиб на месте от полученных травм. Медицинское освидетельствование водителя показало 1,400 мг/л алкоголя в выдыхаемом им воздухе. Известно, что ранее он уже лишался прав за пьяную езду.