Пьяный житель Башкирии погубил в ДТП 12-летнюю девочку: мужчине вынесли приговор

В Альшеевском районе Башкирии вынесли приговор виновника аварии, в которой погибла несовершеннолетняя. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.
Трагедия произошла вчера вечером на улице Вокзальной в селе Аксеново. По данным ГАИ, 43-летний пьяный местный житель за рулем ВАЗ-2114 сбил 12-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде по краю проезжей части. Ребенок погиб на месте от полученных травм. Медицинское освидетельствование водителя показало 1,400 мг/л алкоголя в выдыхаемом им воздухе. Известно, что ранее он уже лишался прав за пьяную езду.
Было возбуждено уголовное дело по статье за нарушение ПДД и эксплуатацию транспортного средства, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, лишенным права управления транспортными средствами.
Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему 7 лет 1 месяц колонии-поселения, лишил водительских прав на три года, а также взыскал полтора миллиона рублей компенсации морального вреда в пользу матери погибшей. Также его автомобиль был конфискован в доход государства.
